Фронтовая Горловка: на севере стреляли до полуночи

Во второй половине дня боевые действия на окраинах города возобновились.

Как сообщили местные жители, ближе к 18 час. из стрелкового различного калибра стреляли в направлении Красного партизана. Позднее, с наступлением темноты, вновь начал «шуметь» север Горловки. О боях в районе Зайцево очевидцы рассказывали вплоть до полуночи. Кроме того, ночью неспокойно было на северо-востоке.

В районе Донецка днем было тихо, разве что в самом городе прогремел мощный взрыв. Стоит отметить, что в Донецке что-то рвется чуть ли не ежедневно.

«Начинаем привыкать», — так прокомментировали происходящее сами дончане.

Вечером боевые действия происходили на участке от Ясиноватой до Авдеевки, в районе аэропорт/Спартак. О боях сообщали также и жители Трудовских. На мариупольском направлении напряженная обстановка сохраняется около Павлополя и Широкино.