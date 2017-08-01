Фронтовая Горловка: из окна вылетела… граната

В Горловке задержали 30-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату из окна многоэтажного дома.

Как оказалось, между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина решил припугнуть семью и привел гранату, которую, якобы, нашел еще в 2015-м году и хранил на лестничной площадке, в боевое состояние. Однако затем, находясь под действием алкоголя, правонарушитель не смог вставить чеку обратно. Выглянув на улицу и увидев, что внизу никого нет, он не нашел лучшего решения, как выбросить гранату во двор многоэтажного дома.

Теперь в «ДНР» мужчине грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.