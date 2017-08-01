В «ДНР» озвучили, сколько шахт таки закрывают

Согласно «постановлению совета министров ДНР» от 12 февраля 2016 года на закрытие (реструктуризацию и консервацию) запланированы 22 шахты.

Об этом в интервью местной газете рассказал «начальник отдела реструктуризации и закрытия предприятий минугля ДНР» Алексей Смыслов.

«Сразу уточню, в перечень нерентабельных входят шахт, не ведущие добычу. Многие из них разрушены вследствие боевых действий. Например, «Октябрьский рудник», «Полтавская», «Енакиевская», часть «Ольховатской», «Трудовская», «Бутовская». В результате началось затопление шахт, потому что водоотливы не могли работать в штатном режиме», – сказал Смыслов.

Он отметил, что на первом этапе закрытия – 10 шахт Горловки и Енакиево. «Всего же по состоянию на 1 июля 2017 года на реструктуризацию и консервацию передано 18 нерентабельных угольных предприятий», – уточнил Смыслов.

Для 10-ти закрываемых шахт будут строиться 6 водоотливных комплексов:

на шахте им. Калинина (Горловка);

на шахте им. Ленина (Горловка);

на шахте «Булавинская» (Енакиево);

на шахте «Ольховатская» (Енакиево);

на шахте «Красный Профинтерн» (Енакиево);

на шахте «Красный Октябрь» (Енакиево).

Смыслов подчеркнул, что водоотливные комплексы строятся при поддержке России. Уже начаты работы на шахте «Ольховатская», следующая на очереди – шахта «Булавинская».

«По прогнозам, до уровня, с которого нужно начинать откачку, вода поднимется через 4 года. Поэтому водоотлив будет построен с учетом этого фактора. Раньше не имеет смысла строить и содержать комплекс», – констатировал «начальник».

При этом из-за боевых действий работать по водоотливу не смогут шахты «Бутовская» и «Трудовские», поэтому откачку их шахтных вод возьмут на себя соседние закрывающиеся шахты.

На сегодняшний день в состав «Донбассуглереструктуризации» (на его баланс переводятся все закрываемые в «ДНР» шахты) входит 63 шахты, 19 из них работают в режиме водоотлива.

Ранее уже сообщалось, что на закрытых шахтах в «ДНР» появятся водоотливные комплексы.

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