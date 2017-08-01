В США разрабатывают план предоставления Украине летального оружия — СМИ

Пентагон и госдеп США разработали план относительно предоставления Украине летальных оборонительных видов вооружений.

Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои неназванные источники в американской власти, пишет Deutsche Welle.

Согласно информации СМИ, речь идет прежде всего о противотанковых комплексах и других видах оборонительных вооружений, в т.ч. для его возможного применения на Донбассе. Теперь план должен быть утвержден Белым домом.

В то же время один из высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа заявил изданию, что пока никакого решения о поставках Украине этих видов оборонительных вооружений не принимали. Так же как и не было дискуссии относительно этих предложений во время совещания в Белом доме, которое состоялось на прошлой неделе и было посвящено российской тематике.

По словам чиновника, Трамп не получал относительно планов предоставления Украине вооружений никакой информации, поэтому его позиция по этому вопросу неизвестна.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона сообщила, что в американском оборонном ведомстве пока «не определились» относительно возможности предоставления Украине «летальных оборонительных вооружений».

Впрочем, как заявили WSJ анонимные чиновники, министр обороны США Джеймс Маттис утвердил этот план.

«Как раз вовремя», — так отреагировал сенатор Джон Маккейн на сообщение о планах предоставления оружия Украине в Twitter.

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