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Украина в этом году закупит 700 тысяч тонн угля у США

Среда, 2 августа, 2017

Украинская государственная компания «Центрэнерго» заключила соглашение с американской компанией «XCoal Energy and Resources» относительно поставки энергетического угля в Украину. Об этом сообщает Fox Business.

Контракт стал результатом договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне.

Согласно условиям контракта, первая поставка размером 85 тысяч тонн состоится в начале сентября, угля обойдется украинской стороне в 113 долларов за тонну. Всего в этом году будет поставлено 700 тысяч тонн.

«Благодаря 700 тыс. тонн мы пройдем через осенне-зимний период без проблем» — сказал глава «Центрэнерго» Олег Коземко.

«Достигнутые договоренности дают Украине доступ к надежному источнику поставки угля из Соединенных Штатов после того как Россия захватила контроль над значительными запасами угля на Донбассе» — заявили в посольстве Украины в США.

Стоит отметить, что запланированные объемы поставки составляют 8% от потребности Украины в антраците в прошлом году.

Европейская правда



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