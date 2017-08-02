Украина начинает отдавать долги МВФ: суммы, сроки и как это повлияет на курс доллара

С 1 августа Украина должна начать выплачивать долги Международному валютному фонду, который на днях озвучил новые требования для выделения очередного транша. Напомним, несмотря на то, что земельную реформу чиновники МВФ разрешили отодвинуть на конец года, актуальными остались изменения в пенсионной системе страны, приватизация и борьба с коррупцией. «Сегодня» узнала, когда и сколько мы будем отдавать денег МВФ, и как это повлияет на курс гривни.

ПРОГРАММЫ И ДОЛГИ. Текущие транши Украина получает по программе кредитования, которую Фонд утвердил в марте 2015 года. По ней до 2019-го кредитор должен перевести $17,5 млрд, из которых $8,8 млрд мы уже получили. Последний, четвертый транш в $1,3 млрд, напомним, перечислили в апреле, и он стал беспрецедентным событием в отношениях между Украиной и МВФ — все предыдущие годы сотрудничество сворачивали максимум после трех траншей. Правда, сейчас Украина заметно отстает от официального графика — из-за непринятых законопроектов очередной транш в $1,9 млрд, который ожидался 15 августа, МВФ отложил на более поздний срок — минимум до конца этого года.

По словам экономического аналитика ForexClub Андрея Шевчишина, предыдущие два года Украина не делала выплат по долгам — действовал льготный период. Но уже сегодня Нацбанк должен перевести Фонду чуть больше $85 млн. Следующий платеж назначен на 15 августа и должен составить уже целых $356 млн. А до конца года наша страна должна отдать Фонду чуть больше миллиарда долларов. Однако больше всего придется отдать денег в следующем году, а самыми тяжелыми станут февраль, май, август и ноябрь. В целом же Украина до 2021 года отдаст фонду $7,9 млрд — примерно по $192 с каждого украинца.

ВЫХОДА НЕТ. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что варианта не платить по долгам МВФ у нашей страны нет.

«Задолженность перед международными финансовыми организациями практически не реструктуризируется. То есть не вернуть все эти долги мы не можем. Еще один момент, который нужно учитывать, — кредитный рейтинг страны, а с ним и доходность новых заимствований, практически полностью зависит от сотрудничества с подобными организациями. Грубо говоря, если Украина откажется платить по счетам, то это в скором времени может привести к полной международной изоляции и закрытию страны для прямых иностранных инвестиций», — рассказал нам эксперт.

При этом Пендзин отмечает, что деньги на погашение уже существующих кредитов будут идти в основном из новых заимствований. «Для понимания глубины проблемы: в этом году сумма по обслуживанию внешнего долга на 32% превышает сумму основных выплат по долгам перед МВФ, а обслуживание внешнего долга в текущем году составит более 54% (более 35 млрд грн) от дефицита госбюджета. Но ситуация определенно была бы легче при эффективном воздействии на экономику. Например, если бы конфискованные средства в рамках уголовных правонарушений направлялись на сокращение размера долга», — резюмирует эксперт.

Курс после выплат: доллар подорожает

По мнению экономиста Ивана Никитченко, старт выплат по кредитам МВФ во втором полугодии станет еще одним фактором давления на курс национальной валюты: «График погашения кредитов очень хорошо накладывается на прогноз правительства по курсу гривни до конца 2017 года — 28—29 грн за доллар. Поэтому, на мой взгляд, уже к концу лета тенденция по укреплению курса в Украине остановится, и он начнет возвращаться на уровень 27—27,5 грн, как это было в начале года. На последующие годы график становится еще тяжелее для гривни, и компенсировать такой отток валюты смогут либо новые транши МВФ, либо более активный рост украинского экспорта».

Однако Шевчишин напоминает, что погашение кредитов будет осуществляться за счет золотовалютных резервов, которые в последнее время выросли почти до $18 млрд. «Соответственно, даже после выплат сильного давления на резервы не будет, и этот факт не повлияет на курс гривни», — говорит он, добавляя, что, скорее всего, на гривню окажут влияние инфляция и начало нового бизнес-сезона.

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