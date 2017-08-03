Жизнь с чистого листа: четыре истории переселенцев

Четыре жизнеутверждающие истории жителей Донбасса и Крыма, которые из-за войны на своей родине вынуждены были оставить все и начать жизнь с чистого листа. Сегодня мы предлагаем вам историю первую.

Был фотограф – стал пчеловод

У Леонида Довгого в Донецке была своя фотошкола «Фишка». Но в начале августа 2014 года макеевчанин вынужден был уехать из дома. Правда, недалеко – в поселок Кривая Лука Лиманского района, где у его друга находится дачный домик. Плодородная земля и множество свободного времени положили начало увлечению сельским хозяйством. Как признается мужчина, раньше к земледелию он не имел никакого отношения. «А теперь как прорвало. Посадил 500 кустов смородины, 40 деревьев декоративных и плодовых, обустроил теплицу, планирую высадить ежевику и малину», – рассказал он.

А еще Леонид начал заниматься пчеловодством. Выясняя свою родословную, он узнал, что его дед в молодости был пасечником. Первый мед семья Довгих собрала в прошлом году с двух ульев. В этом году, получив мини-грант от чешской организации «Человек в беде», Леонид приобрел 23 улья. Своими силами довел их до ума, покрасил, установил и уже заселил пчелами. Мужчина намерен собирать не только мед, но и другие продукты пчеловодства, с помощью которых можно восстанавливать здоровье. В планах у переселенца расширить свою пасеку до 300 ульев. Но на это понадобится около пяти лет, не меньше. «В следующем году я хочу изготовить прозрачный стеклянный улей, чтобы и взрослые, и дети могли воочию наблюдать, как живет пчелиная семья, и чем она занимается в своем жилище. Также мечтаю оборудовать апидомик, этакий пчелосанаторий. Там будет лежачее место поверх ульев, причем прямого контакта с пчелами нет, но человек сможет зарядиться энергией пчел, почувствовать вибрацию от их жизнедеятельности, вдохнуть аромат. Это благотворно влияет на здоровье и уже широко практикуется в западной части Украины»,

На обустройство такого домика пчеловоду необходимо 75 тыс. грн, которые он намерен собрать с помощью краудфандинга (коллективное финансирование в Интернете). «У меня так по жизни получается, за что ни берусь, стараюсь довести до логического завершения. Уверен, что новая затея тоже будет реализована», – оптимистично заверил Леонид Довгий.

Донецкие новости