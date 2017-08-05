Жизнь с чистого листа: четыре истории переселенцев

Четыре жизнеутверждающие истории жителей Донбасса и Крыма, которые из-за войны на своей родине вынуждены были оставить все и начать жизнь с чистого листа. Сегодня мы предлагаем вам историю вторую.

Травница, мечтающая о гончарном круге

Горловчанка Галина Певцова всю жизнь занималась медициной и ароматерапией. А до начала боевых действий последнее десятилетие посвятила себя косметологии, научившись всем тонкостям у чешских мастеров. В 2014 году была вынуждена покинуть родной город и переехать на дачу в Ямполь. Это тоже в Лиманском районе, где живет Леонид Довгий.

Из-за стрессовой ситуации женщина какое-то время была в апатии, не могла заниматься любимым делом. Но когда стало понятно, что домой она вернется не скоро, Галина сумела взять себя в руки и вновь посвятить свое время фитотерапии. «Меня всегда восхищала лиманская природа, полынная степь и другие травы, которые можно собирать в любое время. Я сама хожу в поле, собираю лечебные травы, высушиваю их и делаю лечебные травяные сборы – тонизирующие, противовоспалительные, противопростудные. Не только таблетки, но и природа способна лечить человека, а мы об этом забываем», – отметила она.

Среди планов у травницы – зародить в Ямполе глинотерапию. «Работать с глиной я начала еще в Горловке, когда изготавливала небольшие амулеты и аромалампы. Пористая глина долго держит запахи и может использоваться для ароматических масел. Работа с глиной имеет очень глубокое психологическое воздействие. Человек, который в течение пары дней попробует сам что-то слепить из глины, получит не только новые навыки и знания, но и дополнительную терапию, особенно от душевных расстройств и стрессов. С помощью глинотерапии человек может «проработать» свои негативные состояния, чувства, эмоции. К тому же это помогает понимать и контролировать свои эмоции, помогает найти конструктивный способ их выражения», – рассказала Галина.

Для старта занятий необходимо купить гончарный круг, но на это у переселенки средств нет. Она не теряет надежды, что в скором времени один из международных доноров объявит конкурс мини-грантов, и она сможет принять в нем участие.

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