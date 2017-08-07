Жизнь с чистого листа: четыре истории переселенцев

Четыре жизнеутверждающие истории жителей Донбасса и Крыма, которые из-за войны на своей родине вынуждены были оставить все и начать жизнь с чистого листа. В прошлый раз мы рассказали о горловчанке Галине Певцовой, а сегодня предлагаем вам историю третью.

Клубника с чили

Маленький бизнес Светланы Тарахкало из Станицы Луганской тоже связан со здоровьем. Женщина уже много лет варит варенье. Три года назад, чтобы в безопасности родить третьего ребенка, Светлана поехала к одесским родственникам. Но долго задерживаться там не стала и вместе с семьей переехала в Ивано-Франковск. Некоторое время кормильцем был только муж, но со временем и Светлана стала зарабатывать от продажи собственноручно изготовленного лакомства: «Я очень давно варю варенье. Еще дома сама выращивали клубнику, а потом варила варенье. Семья большая, мы всегда делали запасы на зиму».

Если в станице Луганской женщина делала варенье традиционных вкусов – клубника, малина, черная смородина, то на Гуцульщине она стала экспериментировать. «Все началось с того, что мои друзья, с которыми я познакомилась уже в Ивано-Франковске, попросили, чтобы я им продала баночку варенья. Ведь не все успевают делать запасы, а интересные сочетания в магазине не купишь. «Есть оригинальное лакомство заграничного производства, но оно стоит очень дорого. Я делаю варенье из киви, апельсинов, кизила, яблок и, конечно же, из черники, ведь это ягода номер один в здешних краях. Фрукты и ягоды сочетаю с разными специями, например, с розовым перцем, перцем чили, корицей, ванилью», – объяснила Тарахкало спрос на свою продукцию.

До недавнего времени переселенка варила лакомство в медном тазу, но благодаря гранту в размере 600 фунтов стерлингов (почти 20 тыс. грн) на приобретение оборудования от Международной организации миграции Светлана расширит производство, а значит, сможет варить, закрывать и продавать больше варенья. «Это будет морозильная камера, большая сушилка для фруктов и посудомоечная машина, которая позволит мне сразу большое количество баночек загружать, мыть, стерилизовать, чтобы закрывать варенье», – перечислила она.

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