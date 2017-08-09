Жизнь с чистого листа: четыре истории переселенцев

Четыре жизнеутверждающие истории жителей Донбасса и Крыма, которые из-за войны на своей родине вынуждены были оставить все и начать жизнь с чистого листа. В одной из них мы рассказали о горловчанке Галине Певцовой, а сегодня предлагаем заключительную историю цикла, подготовленного Анной Курцановской.

Грибов лукошко

В родной Ялте Юлия Гаврилюк в свои 28 лет уже успела сформировать мощную клиентскую базу и стать лидером по продаже косметики. Пока женщина находилась с рабочей поездкой в Америке, изучала технологии производства косметических средств, полуостров аннексировала Россия. Возвращаться домой желания не было. Муж решил продать новую квартиру и перевезти семью к своим родителям в Винницкую область.

Приехав к свекрови, Юля занялась поиском квартиры в Виннице, потому что привыкла жить в городе. Женщина обращалась в органы социальной защиты, но все разводили руками – жилья в Виннице не было. Пытаясь найти хотя бы комнату в общежитии, Юля попалась на удочку аферистов, которые пообещали сдать ей свое жилье, а в конечном итоге взяли задаток и исчезли. После слез и скитаний родители мужа посоветовали не ждать манны небесной, а поселиться в бабушкином доме, 15 лет стоявшем пустым в селе Степановка. «Раньше мне было трудно представить, как это я буду из Ялты, из квартиры, переезжать и жить в доме, где много земли еще и необработанной. Я как посмотрела на дом, то, честно, неохота мне было там ни жить, ни бизнес создавать. Думаю: только не свиней держать. Там не было ни воды, ни газа, туалет на улице, но когда приехал муж, работа закипела. Быстро все привели в порядок, отремонтировали двери, покрасили окна», – говорит Юля.

Юлия пыталась возродить свой косметический бизнес, но в селе это осуществить нереально. Поэтому женщина решила обратиться в общественные объединения, нашла в интернет-сети друзей по несчастью, и они вместе стали посещать курсы по поддержке женщин-переселенок. Во время одного из занятий крымчанка поняла — пришло время создавать собственный бизнес. Посоветовавшись с мужем, они решили, что лучше всего заняться выращиванием грибов.

«Нам повезло: рядом с домом был расположен добротный погреб, он лучше всего сохранился и имел достаточно большую площадь. Мы обдумывали, как можно его использовать. И муж вспомнил, как мы четыре года назад проходили отбор для сбора грибов в Канаде. Специально для этого ездили в Киев, изучали английский, сдавали экзамены. Но поехать не получилось, а знания оказались небесполезными, потому что идея мужа заняться выращиванием вешенок была идеальным вариантом», – поделилась собеседница.

Семейство Гаврилюк составило бизнес-план и выиграло грант от Агентства ООН по делам беженцев и Датского совета по делам беженцев. «Теперь я не боюсь начинать жизнь с чистого листа. Я променяла Ялту на Степановку, а косметику — на грибы, и не жалею, потому что понимаю преимущества семейного бизнеса», – заметила она.

По словам женщины, в Ялте на вешенки большой спрос. А вот здесь, в Виннице, их принимают не так охотно. Больше покупают шампиньоны. «Я заметила, что в Виннице нет традиции употребления вешенок, хотя они более полезны, чем другие грибы. Мы решили, что попробуем показать жителям их пользу, ведь там содержатся микро– и макроэлементы. Кто знает, возможно, наше дело будет настолько успешным, что мы сможем трудоустраивать и других жителей Степановки. Работы в селе не хватает. Если дела пойдут хорошо, будем развивать село, если же нет, если торговля не сложится, то мы уже заранее договорилась о поставках своей продукции в другие регионы Украины», – рассказала Гаврилюк.

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