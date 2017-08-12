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Переселенцы из Макеевки организовали сыроварню и экспортируют сыры по всему миру

Суббота, 12 августа, 2017

Менее чем за три года Ян Гатицкий изучил все тонкости животноводства и сейчас сам производит комбикорм, принимает роды у коз и знает, как увеличить удои.

Из большого производственного бизнеса переквалифицироваться в животноводство – на Харьковщине семья переселенцев из Макеевки переоборудовала свою старую дачу в современную козью ферму и сыроварню.

Сейчас их продукцию покупают не только в Украине, но и за рубежом: есть клиенты даже в Австралии.

Менее чем за три года Ян Гатицкий изучил все тонкости животноводства и сейчас сам производит комбикорм, принимает роды у коз и знает, как увеличить удои. Молоко отдает в сыроварни, это уже территория жены Яна — Эльвиры. Юрист по специальности, она с нуля осваивала новое дело. Сейчас производит 32 сорта козьего сыра: от мягкого камамбера до зрелого пармезана.

Напомним, ранее «Кочегарка» публиковала четыре истории переселенцев, которые из-за войны на своей родине вынуждены были оставить все и начать жизнь с чистого листа. В одной из них рассказывалось о горловчанке Галине Певцовой.

Сегодня



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