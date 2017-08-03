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Кикбоксерка из Горловки стала четвертой на Всемирных играх

Четверг, 3 августа, 2017

В польском Вроцлаве завершились состязания кикбоксеров. 25-летняя уроженка Горловки, проживающая ныне в Торецке, Наталья Мартюхина достойно выступила на Всемирных играх-2017. 

Мастер спорта международного класса Украины защищала честь страны и региона в весовой категории до 60 кг. На пути в полуфинал наша землячка одолела сильную кикбоксерку из России Татьяну Пономареву.

За шаг до решающего поединка Наталья уступила мексиканке Мелиссии Агавес, а в схватке за «бронзу» не выдержала напора представительницы Марокко Набиллы Табит.

Наставник Мартюхиной Виталий Ли, несмотря на относительную неудачу, остался доволен своей подопечной. Ведь наша спортсменка до этого неоднократно демонстрировала свой высокий класс. В 2012 году она побеждала на чемпионате Европы в разделе «Лоу-кик», а на чемпионате мира 2015 года завоевывала в данной дисциплине бронзовую медаль.

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