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Две градообразующие шахты Торецка закрывают

Четверг, 3 августа, 2017

Градообразующие угольные предприятия Торецка находятся под угрозой ликвидации. Городской совет Торецкапризывает украинские власти повлиять на ситуацию.

Главное управление гоструда в Донецкой области отказало госпредприятию «Торецкуголь» в согласовании Программы развития горных работ на 3-й квартал 2017 года. Это делает невозможным добычу угля на шахтах «Центральная» и «Торецкая», которые входят в состав ГП. Отсутствие финансирование также исключает возможность откачки воды на шахтах, ремонт и поддержание горных выработок.

Депутаты Торецкого городского совета указывают, что «Торецкуголь» является бюджетоформирующим предприятием для города, который включен в список населенных пунктов, расположенных на линии разграничения в зоне проведения АТО. Местные власти направили обращение к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, главе Донецкой облгосадминистрации Павлу Жебривскому и народному депутату-мажоритарщику Игорю Шкире. Текст обращения находится в распоряжении «Новостей Донбасса».

В обращении сообщается, что с начала проведения АТО и реформированием угольной промышленности Украины численность сотрудников госпредприятия сократилась на 56,6 % (до 2592 человек), что вызвало приостановку добычи каменного угля и, как следствие, скопление долгов по платежам в горбюджет на всех уровнях, рост кредиторской задолженности, непокрытые затраты, задолженность по зарплатам и оплате коммунальных услуг. С 2016 года из городского бюджета не финансируются мероприятия по охране труда и повышении техники безопасности при добыче угля.

«Для города Торецка недопустима приостановка хозяйственной деятельности угледобывающих шахт, поскольку единственным источником наполнения доходной части местного бюджета остается налог на доходы физических лиц (46% налога начисляется в бюджет от ГП «Торецкуголь»)», – говорится в тексте документа.

Депутаты также прогнозируют потерю 19 миллионов гривен дохода в бюджет из-за изменений в налоговом кодексе Украины в части отмены оплаты налога на имущество в Торецке.

Они отмечают, что приостановка работы местных шахт приведет к увольнению 33% трудоустроенных жителей Торецка, сокращению дохода бюджета на 54%, парализации работы государственных и коммунальных предприятий, увеличению притока шахтной воды и повышению уровня метана в горных выработках.

Новости Донбасса



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