Фронтовая Горловка: в Калининском районе снова демонтировали несколько киосков

1 августа в Калининском районе был проведен демонтаж брошенных и незаконно расположенных малых архитектурных форм (киосков).

На этот раз их демонтировали на ул. 40-летия Сов. Украины, в районе кинотеатра «Спартак» и в районе остановки шахты им. Калинина.Напомним, в мае этого года демонтаж брошенных и незаконно расположенных малых архитектурных форм (киосков) был проведен на ул. Пересыпкина и Горловской дивизии.

Для разъяснений относительно возврата своего имущества собственникам рекомендовано обратиться в КП «Простор» (ул. Интернациональная 72) с документами, подтверждающими право собственности на данное имущество.