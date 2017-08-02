Фронтовая Горловка: под обстрел попала Жованка

Во вторник боевые действия в окрестностях города продолжались на протяжении всего дня. Стоит отметить, что до вечера они велись не интенсивно и, в основном, «шумело» направление Светлодарска.

Около 15.30 час. жители Горловки сообщили о мощном взрыве. По их мнению, он прогремел на севере города. Основные же бои происходили после наступления темноты. По-прежнему раздавались «бахи» на севере, где кроме стрелкового различного калибра применялись минометы. Также долгое время перестрелки были слышны на юго-западе. Около 22 час. жители Калининского района рассказали о мощном гуле от колонны техники, которая передвигалась по городу в сторону линии разграничения. Практически до полуночи «работали» зенитные установки.

Сегодня утром на своей странице в Facebook глава Зайцевской ВГА Владимир Веселкин написал, что поздним вечером был обстрелян участок Майорска и Жованки. По его информации есть разрушения.