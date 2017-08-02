ХК «Донбасс» начал подготовку к сезону

Среда, 2 августа, 2017
1-го августа началась подготовка ХК «Донбасс» к новому хоккейному сезону-2017/18 — состоялось собрание команды и тренерского штаба.
В рамках предсезонной подготовки команда будет проводить тренировки «на земле» и на льду. Ледовые тренировки будут проходить на Ледовой арене «Альтаир» в Дружковке. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Новый сезон Украинской хоккейной лиги начнется 8 сентября матчем между чемпионом страны «Донбассом» и финалистом прошлого сезона ХК «Кременчук».