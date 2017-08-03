В Минске прошли очередные переговоры сторон по урегулированию конфликта на Донбассе

2-го августа в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы.

Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, «группа по безопасности продолжила дискуссии по обеспечению безопасности вокруг жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры. Также обсуждали списки новых зон безопасности по разведению сил и средств».

По его словам, подгруппа по безопасности «продвинулась в обсуждении списков новых зон разведения сил».

Также подгруппа по гуманитарным вопросам согласовала несколько позиций по спискам удерживаемых лиц. А вот в политической подгруппе обсуждение «формулы Штайнмайера» результатов не принесло.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине заявил, что неподконтрольные Киеву районы Донбасса погасили накопившиеся с августа прошлого года долги за поставку воды.

«На прошлой неделе состоялся очередной платеж за воду. Таким образом, был погашен тот долг по поставке воды с августа прошлого года», — рассказал на пресс-конференции Мартин Сайдик.

«Ситуация с поставками воды в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стабилизируется», — подчеркнул он, добавив, что «благодаря регулярным платежам на данный момент водоснабжение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осуществляется бесперебойно».

Украинская сторона акцентировала внимание на блокировке доступа СММ ОБСЕ к участку украинско-российской границы.

В «ДНР» в свою очередь недовольны, что «представители Украины проигнорировали необходимость обсуждения механизма вступления в силу закона об особом статусе Донбасса».

Также в самопровозглашенной республике заявили, что на встрече «поднимались вопросы, касающиеся подготовки экспертного совещания, посвященного экологическим рискам предприятий Донбасса».

Следующее заседание контактной группы в Минске намечено на 23 августа.