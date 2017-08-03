Фронтовая Горловка: на севере стреляли, но недолго

Вечером в окрестностях города вновь возобновились боевые действия, к счастью, развития они не получили.

Около 20 час. неспокойно стало на северных окраинах. Сторона от Майорского до Зайцево «шумела» около двух часов, после чего все стихло.

В течение дня было тише и на других участках линии разграничения, где продолжаются ежедневные столкновения. Вечером и ночью в районе Широкино и Павлополя зафиксированы перестрелки, а возле Авдеевки кроме стрелкового применялись гранатометы.

Тем временем, в Донецке прогремел очередной взрыв. О нем сообщили пользователи в соцсетях. При этом некоторые очевидцы отметили, что по ощущениям взрыв был не в самом городе, а где-то поблизости. Позднее в некоторых районах Донецка был виден столб черного дыма. Стоит отметить, что взрывную волну ощутили на себе жители Авдеевки и других близлежащих населенных пунктов.