«Динамо» в Лиге чемпионов не сыграет

В Швейцарии киевлян остановили футболисты «Янг Бойз».

Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев и их болельщики вправе были рассчитывать на положительный результат по сумме двух матчей, однако, как и год назад в противостоянии швейцарцев с «Шахтером», победу, а вместе с ней и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Хозяева поля довольно быстро открыли счет, на 13-й минуте реализовав пенальти, и еще несколько раз были близки к успеху, но выручал Коваль, а вот «Динамо» за весь первый тайм по сути не создало ни одного момента. После перерыва ситуация особо не изменилась, но до 89-й минуты гостям удавалось отбиваться, а затем роковую ошибку допустил прекрасно отыгравший до этого голкипер киевлян, Максим не удержал мяч и тот зловеще закатился в ворота… 2:0 — теперь команде Хацкевича предстоит пробиться в Лигу Европы и там хорошей игрой тешить своих болельщиков.

В следующий раунд Лиги чемпионов пробились московский ЦСКА, снова обыгравший греческий АЕК (на этот раз 1:0), казахская «Астана», прошедшая польскую «Легию» (3:1, 0:1), а также «Карабах», который после домашней ничьей с «Шерифом» (0:0), в Молдове праздновал победу 2:1.

Сегодня «Олимпик» и «Александрия» проведут ответные поединки в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Дончане сыграют в Греции с ПАОКом (первый матч — 1:1), а александрийцы дома примут румынскую «Астру» (0:0).