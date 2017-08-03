 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

«Динамо» в Лиге чемпионов не сыграет

Четверг, 3 августа, 2017

В Швейцарии киевлян остановили футболисты «Янг Бойз».

Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев и их болельщики вправе были рассчитывать на положительный результат по сумме двух матчей, однако, как и год назад в противостоянии швейцарцев с «Шахтером», победу, а вместе с ней и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Хозяева поля довольно быстро открыли счет, на 13-й минуте реализовав пенальти, и еще несколько раз были близки к успеху, но выручал Коваль, а вот «Динамо» за весь первый тайм по сути не создало ни одного момента. После перерыва ситуация особо не изменилась, но до 89-й минуты гостям удавалось отбиваться, а затем роковую ошибку допустил прекрасно отыгравший до этого голкипер киевлян, Максим не удержал мяч и тот зловеще закатился в ворота… 2:0 — теперь команде Хацкевича предстоит пробиться в Лигу Европы и там хорошей игрой тешить своих болельщиков.

В следующий раунд Лиги чемпионов пробились московский ЦСКА, снова обыгравший греческий АЕК (на этот раз 1:0), казахская «Астана», прошедшая польскую «Легию» (3:1, 0:1), а также «Карабах», который после домашней ничьей с «Шерифом» (0:0), в Молдове праздновал победу 2:1.

Сегодня «Олимпик» и «Александрия» проведут ответные поединки в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Дончане сыграют в Греции с ПАОКом (первый матч — 1:1), а александрийцы дома примут румынскую «Астру» (0:0).



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования