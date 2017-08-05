Ежедневно украинцы оформляют до 22 тыс биометрических паспортов, — ГМС

Об этом заявил спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, сообщает »Укринформ».

«Сейчас ежедневно оформляется примерно 21-22 тысячи биометрических паспортов», — сказал Гунько.

По его словам, пока в ГМС не наблюдают тенденцию к снижению ажиотажа на получение биометрических паспортов.

«Мы надеемся, что это решится уже через несколько недель», — добавил он.

В то же время, граждане, решившие оформить биометрический паспорт, вынуждены ждать выдачу из-за задержек. На сегодня задержки печати паспортов составляют 2-3 недели. Что интересно, ГМС увеличила прием заявок. В частности, сервисные центры, где документ можно оформить вдвое дороже, но более «комфортно», работают не с 9 до 18, а с 8.30 до 19.30. Поэтому, естественно, что количество желающих сделать документы увеличилось, однако печатать паспорта не успевают.

Больше всего пострадали те, кто оформлял несрочные биометрические паспорта. По состоянию на 2 августа почти по всей Украине выдали документы тем гражданам, которые подавали документы еще 17 июня. Полиграфический комбинат «Украина» печатает в первую очередь срочные паспорта, количество которых значительно выше.

Напомним, что за первый месяц действия безвизового режима между Украиной и ЕС более 95 тысяч украинцев пересекли границу с Евросоюзом без виз.