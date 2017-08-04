Первые «донецкие куркули» получили гранты на открытие бизнеса

Глава Донецкой области Павел Жебривский встретился с победителями первого этапа кокурса «Украинский донецкий куркуль», направленного на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

Грантовую помощь из областного и местного бюджета в рамках этого проекта первыми получили 13 предпринимателей. Трое из них – частичную компенсацию возмещения процентов по кредитам, остальные – грант на открытие или расширение собственного дела.

В областном бюджете на программу поддержки малого и среднего бизнеса в этом году предусмотрели 140 млн. грн, такую же сумму должны добавить городские и районные бюджеты. При этом в Донецкой ОГА опасаются, что до конца года используют лишь треть денег: не достаточно желающих принимать участие в конкурсном отборе.

Благодаря программе «Украинский донецкий куркуль» в области начнется выращивание чеснока в Марьинском районе, откроется сельская шиномонтажка на Лиманщине, увеличатся у малых фермеров стада овец и коров в прифронтовом Чермалыке Волновахского района.

Переселенец из Антрацита, проживающий в Краматорске, открывает автомастерскую, переселенка из Горловки в Александровке Лиманской громады построит теплицу для выращивания цветов на продажу.

В Бахмуте появится полноценная швейная мастерская, которая работает с клиентами дистанционно.

«Украинским донецким куркулям обязательно надо объединяться в Ассоциацию, создавать свою страничку в соцсетях и поддерживать друг друга, — обратился к участникам встречи Жебривский. – Вы должны показать успешный опыт реализации программы «Украинский донецкий куркуль», чтобы на будущий год жителей региона, которые хотят стать предпринимателями, собственниками, было больше».

Даже в ходе знакомства между собой предприниматели уже нашли точки соприкосновения. Например, мастер из Лимана, который работает с металлом, может производить ремонт фермерской техники, тут же нашел себе четырех потенциальных клиентов. А швее Жебривский предложил на будущий год принять участие в тендере на пошив школьной формы, которую собираются ввести в опорных школах.

По словам главы области, в Минсоцполитики уже заверили, что в следующем году, опираясь на результаты Донетчины, обеспечат финансирование за счет Фонда занятости программы поддержки малого и среднего бизнеса.

ИА «Вчасно»