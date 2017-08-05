 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

С начала года патрульные Нацполиции разбили 461 машину

Суббота, 5 августа, 2017

Общая сумма ущерба составила шесть миллионов долларов. Об этом сообщил департамент патрульной полиции в ответ на запрос «Главкома». 

В ДТП полицейские попадают как по своей вине, так и по неосторожности либо злому умыслу других водителей.

- Больше всего разбитых патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве — 150, Харькове — 45, Одессе — 36, Львове — 34, Днепре — 33. Меньше всего (по 3 машины) — в Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, — сказано в сообщении. Парк патрульных авто за два последних года пополнился на  1 514 новых автомобилей.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий на пресс-конференции в четверг заявил, что на украинских дорогах аварийность остается очень высокой.

- Только за первое полугодие 2017 года на территории Украины произошли более 76000 ДТП, зафиксировано 15000 травмированных и 1377 погибших, — сказал он.

Белошицкий отметил, что большинство аварий происходят по вине пьяных водителей.

- Сегодня наше законодательство не дает патрульным полицейским всего инструментария для тотальной проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Опыт аналогичных структур в европейских странах свидетельствует о действенности и высоком уровне результативности данной системы. Принцип неотвратимости наказания будет действовать, когда законодатель внесет дополнения в соответствующие законные акты для расширения полномочий патрульных полицейских по проверке водителей на состояние алкогольного опьянения, — сообщил Белошицкий.

КП в Украине

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования