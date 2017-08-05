С начала года патрульные Нацполиции разбили 461 машину

Общая сумма ущерба составила шесть миллионов долларов. Об этом сообщил департамент патрульной полиции в ответ на запрос «Главкома».

В ДТП полицейские попадают как по своей вине, так и по неосторожности либо злому умыслу других водителей.

- Больше всего разбитых патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве — 150, Харькове — 45, Одессе — 36, Львове — 34, Днепре — 33. Меньше всего (по 3 машины) — в Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, — сказано в сообщении. Парк патрульных авто за два последних года пополнился на 1 514 новых автомобилей.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий на пресс-конференции в четверг заявил, что на украинских дорогах аварийность остается очень высокой.

- Только за первое полугодие 2017 года на территории Украины произошли более 76000 ДТП, зафиксировано 15000 травмированных и 1377 погибших, — сказал он.

Белошицкий отметил, что большинство аварий происходят по вине пьяных водителей.

- Сегодня наше законодательство не дает патрульным полицейским всего инструментария для тотальной проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Опыт аналогичных структур в европейских странах свидетельствует о действенности и высоком уровне результативности данной системы. Принцип неотвратимости наказания будет действовать, когда законодатель внесет дополнения в соответствующие законные акты для расширения полномочий патрульных полицейских по проверке водителей на состояние алкогольного опьянения, — сообщил Белошицкий.