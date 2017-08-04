 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Кличко объявил о завершении карьеры

Пятница, 4 августа, 2017

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.

В сети появилось соответствующее заявление 41-летнего боксера.

- 27 лет назад я сделал свой лучший выбор. Выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир. В буквальном смысле этого слова. Мало таких стран на земле, где я не бывал. Я выучил языки, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности. Я помогал нуждающимся, стал мотиватором, тренером, менеджером, финансистом, промоутером. Я стал таким человеком, которым стремился быть. У меня была и есть возможность делать так много, благодаря всемирной популярности спорта. Благодаря моему таланту, и, самое важное, благодаря вам — моим фанатам.

В какой-то момент, в силу различных обстоятельств, нам нужно переключить свою активность и подготовиться к новой главе. К новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил. И сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это с некоторым волнением, но абсолютно готов к новым испытаниям. Я надеюсь, что моя новая карьера, которую я спланировал и начал несколько лет назад, станет такой же успешной, как и предыдущая.

И, наконец, вместо того, чтобы сказать «Спасибо, ребята», я приглашаю вас, чтобы вместе продолжить это новое и увлекательное путешествие. Со мной и с брендом Кличко. Только вместе мы креативнее и созидательнее, по-настоящему сильнее. Во всех отношениях. Вместе мы движущая сила, — сказал Кличко в видеообращении.

Террикон



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования