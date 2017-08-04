Кличко объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.

В сети появилось соответствующее заявление 41-летнего боксера.

- 27 лет назад я сделал свой лучший выбор. Выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир. В буквальном смысле этого слова. Мало таких стран на земле, где я не бывал. Я выучил языки, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности. Я помогал нуждающимся, стал мотиватором, тренером, менеджером, финансистом, промоутером. Я стал таким человеком, которым стремился быть. У меня была и есть возможность делать так много, благодаря всемирной популярности спорта. Благодаря моему таланту, и, самое важное, благодаря вам — моим фанатам.

В какой-то момент, в силу различных обстоятельств, нам нужно переключить свою активность и подготовиться к новой главе. К новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил. И сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это с некоторым волнением, но абсолютно готов к новым испытаниям. Я надеюсь, что моя новая карьера, которую я спланировал и начал несколько лет назад, станет такой же успешной, как и предыдущая.

И, наконец, вместо того, чтобы сказать «Спасибо, ребята», я приглашаю вас, чтобы вместе продолжить это новое и увлекательное путешествие. Со мной и с брендом Кличко. Только вместе мы креативнее и созидательнее, по-настоящему сильнее. Во всех отношениях. Вместе мы движущая сила, — сказал Кличко в видеообращении.

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