Фронтовая Горловка: день без боевых действий

В четверг, 3-го августа горловчане о боях не сообщали.

Разве что жители Калининского района поздним вечером слышали отдаленные «бахи». Возможно, виной тому стали не очередные переговоры, а жара, установившаяся в регионе. К слову, в стороне Светлодарского плацдарма, откуда по всей видимости и доносились отголоски войны, зафиксированы возгорания сухой травы.

В целом, тише чем в предыдущие дни было и на других участках линии разграничения. Во второй половине дня неспокойно было под Авдеевкой. Также есть сообщения о боевых действиях под Донецком, Попасной, Станицы Луганской и Водяным.