В Лиге Европы «Олимпик» участвовал недолго

Во втором по значимости европейском футбольном турнире состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда.

После домашней ничьей донецкий «Олимпик» неудачно сыграл в Греции. Местный ПАОК в первом тайме дважды забил дебютанту, а дончане, хоть и имели шансы для взятия ворот, забить так и не сумели. 0:2 — евросезон для «Олимпика» закончен.

Совсем другого результата добилась «Александрия». Дома ее футболистам удалось обыграть румынскую «Астру» — 1:0 и это первая победа александрийцев в турнире. Команда Шарана ждет имя следующего соперника по квалификации в Лиге Европы.

Из других результатов отметим выездную победу «Краснодара» над «Люнгбю» — 3:1. Пробился дальше и «Зенит», который проиграл дома с минимальным счетом израильскому «Бней Иегуда». Азербайджанская «Габала» дважды уступила «Панатинаикосу».