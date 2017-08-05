Район ДФС обстреляли во время установки камеры СММ ОБСЕ

Работники подрядной организации при Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли установить видеокамеру на здании Донецкой фильтровальной станции (ДФС) из-за обстрела. Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Для установки камеры наблюдатели получили гарантии соблюдения режима прекращения огня в радиусе 15-ти километров. При этом, 3 августа около 14:45 во время установки оборудования начался обстрел из стрелкового оружия, который велся примерно в километре от ДФС.

Часть наблюдателей укрылась в бронированных автомобилях. Остальные члены патруля СММ и работники, пребывавшие на крыше, услышали, как над ними со свистом пролетели пули, и укрылись внутри здания.

«В течение первых 10 минут после этого наблюдатели услышали не менее 15 очередей из стрелкового оружия. В 15:00, в то время как не прекращался огонь из стрелкового оружия, члены патруля Миссии проинформировали об этом СЦКК и обратились к Совместному центру с запросом об оперативном вмешательстве», – говорится в отчете.

Огонь прекратился в 15:30, после чего наблюдатели покинули район ДФС и вернулись на базу в Донецке.

«Работы завершены не были. Миссия обратилась к СЦКК с запросом разобраться с данным инцидентом», – отметили в СММ.

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