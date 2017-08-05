 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Район ДФС обстреляли во время установки камеры СММ ОБСЕ

Суббота, 5 августа, 2017

Работники подрядной организации при Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли установить видеокамеру на здании Донецкой фильтровальной станции (ДФС) из-за обстрела. Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Для установки камеры наблюдатели получили гарантии соблюдения режима прекращения огня в радиусе 15-ти километров. При этом, 3 августа около 14:45 во время установки оборудования начался обстрел из стрелкового оружия, который велся примерно в километре от ДФС.

Часть наблюдателей укрылась в бронированных автомобилях. Остальные члены патруля СММ и работники, пребывавшие на крыше, услышали, как над ними со свистом пролетели пули, и укрылись внутри здания.

«В течение первых 10 минут после этого наблюдатели услышали не менее 15 очередей из стрелкового оружия. В 15:00, в то время как не прекращался огонь из стрелкового оружия, члены патруля Миссии проинформировали об этом СЦКК и обратились к Совместному центру с запросом об оперативном вмешательстве», – говорится в отчете.

Огонь прекратился в 15:30, после чего наблюдатели покинули район ДФС и вернулись на базу в Донецке.

«Работы завершены не были. Миссия обратилась к СЦКК с запросом разобраться с данным инцидентом», – отметили в СММ.

Новости Донбасса



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования