Фронтовая Горловка: несколько киосков демонтировали в Никитовском районе

3 августа в Никитовском районе был проведен демонтаж брошенных и незаконно расположенных малых архитектурных форм (киосков).

Несколькими днями ранее их демонтировали на ул. 40-летия Сов. Украины, в районе кинотеатра «Спартак» и в районе остановки шахты им. Калинина. Теперь же демонтаж провели на ул.Шашурина, в районе дома №11 и на площади ж/д станции Никитовка.

Для разъяснений относительно возврата своего имущества собственникам рекомендовано обратиться в КП «Простор» (ул. Интернациональная, 72) с документами, подтверждающими право собственности на данное имущество.