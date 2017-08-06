 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Россия поставляет в ОРДЛО около 20% от своего общего экспорта молочных продуктов

Воскресенье, 6 августа, 2017

Согласно российской статистике, в 2016 году Россия экспортировала в Украину молочных продуктов в эквиваленте около 130 тыс. Тонн молока, а за пять месяцев 2017 еще 44 тыс. Тонн. Хотя украинская статистика утверждает, что ноль, потому что действуют санкции, передает Аgrotimes.

Противоречий нет, поскольку российский экспорт это и есть поставки в ОРДЛО, объясняет Андрей Панкратов, ведущий аналитик сельскохозяйственных рынков, национальный эксперт ФАО в Украине. «Украина не контролирует эти поставки, поэтому их нет в нашей статистике, а Россия записывает их на счет Украины, поскольку государств, как «ДНР», «ЛНР», Новороссия или Малороссия не существует», — отмечает он.

В ОРДЛО из России идет питьевое молоко, доля которого в поставках достигает 25% в эквиваленте молока, масло и сыр (примерно по 30%) и кисломолочная продукция (10%), говорит аналитик.

Поставки в ОРДЛО в общем экспорте молокопродуктов из России занимают около 20% в эквиваленте молока. По отдельным продуктам на неконтролируемые украинские территории Донбасса идет 70% российского экспорта питьевого молока, 30-40% — масла, около 20% — сухого молока.

При этом Россия остается нетто-импортером молочных продуктов, закупая ту же продукцию за рубежом в гораздо больших объемах.

По словам Андрея Панкратова, если смотреть на объемы потребления в ОРДЛО, то полуофициальные поставки из России обеспечивают около 43 кг молока на человека в год, отталкиваясь от оценки населения на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса в 3 млн человек.

Сколько всего потребляется молока в ОРДЛО, сказать невозможно, подчеркивает аналитик, но в Украине в среднем этот показатель составляет 210-220 кг. «То есть если предположить, что там потребляют столько же молока, то получается что по меньшей мере пятая часть молока в оккупированном Донбассе с того самого российского непризнанного экспорта», — резюмирует Андрей Панкратов.

Новости Донбасса



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования