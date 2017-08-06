Россия поставляет в ОРДЛО около 20% от своего общего экспорта молочных продуктов

Согласно российской статистике, в 2016 году Россия экспортировала в Украину молочных продуктов в эквиваленте около 130 тыс. Тонн молока, а за пять месяцев 2017 еще 44 тыс. Тонн. Хотя украинская статистика утверждает, что ноль, потому что действуют санкции, передает Аgrotimes.

Противоречий нет, поскольку российский экспорт это и есть поставки в ОРДЛО, объясняет Андрей Панкратов, ведущий аналитик сельскохозяйственных рынков, национальный эксперт ФАО в Украине. «Украина не контролирует эти поставки, поэтому их нет в нашей статистике, а Россия записывает их на счет Украины, поскольку государств, как «ДНР», «ЛНР», Новороссия или Малороссия не существует», — отмечает он.

В ОРДЛО из России идет питьевое молоко, доля которого в поставках достигает 25% в эквиваленте молока, масло и сыр (примерно по 30%) и кисломолочная продукция (10%), говорит аналитик.

Поставки в ОРДЛО в общем экспорте молокопродуктов из России занимают около 20% в эквиваленте молока. По отдельным продуктам на неконтролируемые украинские территории Донбасса идет 70% российского экспорта питьевого молока, 30-40% — масла, около 20% — сухого молока.

При этом Россия остается нетто-импортером молочных продуктов, закупая ту же продукцию за рубежом в гораздо больших объемах.

По словам Андрея Панкратова, если смотреть на объемы потребления в ОРДЛО, то полуофициальные поставки из России обеспечивают около 43 кг молока на человека в год, отталкиваясь от оценки населения на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса в 3 млн человек.

Сколько всего потребляется молока в ОРДЛО, сказать невозможно, подчеркивает аналитик, но в Украине в среднем этот показатель составляет 210-220 кг. «То есть если предположить, что там потребляют столько же молока, то получается что по меньшей мере пятая часть молока в оккупированном Донбассе с того самого российского непризнанного экспорта», — резюмирует Андрей Панкратов.

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