Как отразится на тарифах уголь «от Трампа» по 113 долларов

Как известно, первые договоренности о возможных поставках топлива из США обсуждались еще во время встречи Порошенко и Трампа. Американский президент пообещал дать Украине угля.

Почем уголек?

Руководитель компании «Центрэнерго» Олег Коземко рассказал, что в штате Пенсильвания велись переговоры с 5 большими угледобывающими предприятиями, и лучшее предложение было получено от Xcoal. С этой компанией и был подписан на поставку 700 тыс. тонн угля до конца года.

По его словам, первые 85 тыс. тонн прибудут в порт «Южный» (Одесская область) в начале сентября, в конце сентября – еще 125 тыс. тонн. В среднем ожидается прибытие одного-двух судов каждый месяц.

Отвечая на вопрос о цене топлива, руководитель «Центрэнерго» отметил: стоимость поставок будет разной, а цена угля первой поставки составляет 113 долларов за тонну.

- Я контракта не видел, но на 90% уверен, что это цена в украинском порту, — отметил «КП» в Украине» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. – Потому что если это цена без доставки, то она нереально высока.

Идите вы… В Пенсильванию!

Надо сказать, что и 113 долларов в порту – также сумма довольно внушительная. Напомним, что в мае «Центрэнерго» разорвал контракт с Тбилиси на покупку энергетического угля, и одной из причин называлась цена – мол, 96 долларов за тонну – это дорого.

Правда, эксперты говорят, что сегодня цены ниже 100 долларов на рынке нет – кстати, примерно по этой цене тот же ДТЭК покупает антрацит в ЮАР. Но все равно выходит, что только на разнице в 13 долларов на тонне имеем «переплату» на 700 тыс. тонн более 9 млн. долларов! Так что же это – «зрада» или «перемога»?

По мнению Дмитрия Марунича, ни то, ни другое, поскольку у «Центрэнерго» просто не было другого выхода. Эксперт уверен, что весь африканский антрацит уже законтрактовал ДТЭК, вот и пришлось «Центрэнерго» отправляться в Пенсильванию.

А что с тарифами?

В СМИ уже поползли слухи – мол, американский уголь настолько дорогой, что рост тарифов неизбежен. Дмитрий Марунич говорит, что это не так.

Дело в том, поясняет эксперт, доля пенсильванского угля в общих объемах не так уж высока. Учитывая, что, например, в прошлом году Украина сожгла 31,3 млн. тонн угля, получаем, что американский уголь составляет чуть более 2% потребления.

Так что цена на пенсильванский антрацит не сильно скажется на украинском рынке электроэнергии. Другое дело, что она скажется на доходности самого «Центрэнерго» и, велика вероятность, что компания обратится к регулятору с просьбой поднять тариф.

Пойдет на это регулятор или нет – тоже большой вопрос. Но даже если тариф «Центрэнерго» и вырастет, то незначительно – не более чем на 5%, что для оптовой цены совершенно некритично. И уже это может повлечь за собой пересмотр тарифов для промышленных предприятий, хотя это и маловероятно.

КП в Украине