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Фронтовая Горловка: в субботу вечером вновь «перемирили» на севере

Воскресенье, 6 августа, 2017

Об этом в соцсетях рассказали местные жители.

По их словам, после 21 час. на северных окраинах начали стрелять из зенитных установок. Также «проснулся» и северо-восток, откуда были слышны достаточно интенсивные «бахи», но отдаленно. К 22 час. в районе Зайцево завязался стрелковый бой, а вскоре заработали и минометы. Такая ситуация сохранялась, как минимум, до полуночи.

Грохотали вечером и окраины Донецка: стреляли под Авдеевкой, Песками, в районе Спартака и аэропорта. Продолжались бои также на мариупольском направлении (Широкино, Павлополь) и под Попасной.



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