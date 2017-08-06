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Фронтовая Горловка: разрушено 528 объектов инфраструктуры

Воскресенье, 6 августа, 2017

По состоянию на начало месяца в «ДНР» частично повреждено или разрушено почти 11,4 тысячи объектов инфраструктуры.

В частности, в Донецке разрушено 6828 объектов, в Дебальцево — 268, в Горловке — 528, в Докучаевске — 91, в Енакиево — 309, в Ждановке — 91, в Кировском — 75, в Макеевке -1113, в Снежном — 55, в Торезе — 122, в Харцызске — 750, в Шахтерске — 75, в Ясиноватой — 581, в Амвросиевском районе — 278, в Волновахском районе — 3, в Марьинском районе — 24, в Новоазовском районе — 17, в Старобешевском районе — 57, в Тельмановском районе — 93 и в Шахтерском районе — 33 объекта.

Разрушен 6241 жилой дом, а также 769 линий электропередач и пунктов распределения электроэнергии, 176 объектов теплоснабжения, 49 объектов водоснабжения, 2669 объектов газоснабжения, 14 объектов водоотведения и канализационного хозяйства, 102 объекта здравоохранения, 513 объектов общеобразовательных учебных заведений, 59 ПТУ, 62 объекта высших учебных заведения, 26 объектов физической культуры и спорта, 55 объектов учреждений культуры, 240 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 60 объектов промышленного производства, 89 предприятий торговли, 267 других объектов.



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