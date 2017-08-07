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«Шахтер» сократил отставание от «Динамо», а «Заря» продолжила падение

Понедельник, 7 августа, 2017

В Премьер-лиге завершились матчи 4-го тура.

В субботу «Шахтер» принимал в Харькове «Мариуполь». Горняки быстро открыли счет (Бернард), а перед перерывом успех закрепил Марлос. В середине второго тайма Кривцов забил третий мяч в ворота мариупольской команды, на что гости смогли ответить лишь голом престижа — 3:1.

В другом матче дня с таким же счетом «Карпаты» добыли первую победу в сезоне. Львовяне дома обыграли «Сталь», которая после сенсационного старта, проигрывает уже во второй раз кряду.

В воскресенье сенсацией завершилась встреча в Полтаве, где «Динамо» не смогло одолеть «Ворсклу» — 0:0. «Верес» на выезде выиграл у «Звезды» — 3:1, а «Заря» продолжает безвыигрышную серию, на этот раз уступив «Олимпику» — 0:2. В Одессе «Черноморец» и «Александрия» расписали голевую ничью — 2:2, причем моряки вели в счете 2:0.

В верхушке турнирной таблицы без изменений: лидирует «Динамо», но отрыв от «Шахтера» сократился до одного очка, третьим идет «Олимпик».



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