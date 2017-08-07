Цена живительной влаги на Донбассе – миллиарды

Сколько нужно денег для северного региона Донетчины, чтобы у его жителей не было проблем с водой?

Регулярные аварии на втором Донецком водоводе, участившиеся нынешним летом, заставили руководство области провести основательный анализ причин данной ситуации.

Итоги мониторинга озвучил председатель облгосадминистрации Павел Жебривский, на прошлой неделе побывавший с рабочим визитом в Константиновке.

Как оказалось, данная проблема не только ни районного или городского, но и даже ни областного масштаба. Пока КП «Вода Донбасса» занимается, по существу, латанием дыр. Даже предполагающаяся замена 3 км водовода за счет средств ЮНИСЕФ и других средств ничего не даст. Необходима полная реконструкция 20 км превратившегося в решето второго Донецкого, имеющего общую протяженность 67 км.

Как подсчитали специалисты, для полного приведения в порядок всей системы потребуется минимум около 4 миллиардов гривен, которые реально освоить лишь за два с половиной года. Руководство области пытается изыскать средства на эти цели.

Тем более, как озвучил губернатор, КП «Вода Донбасса» фактически является банкротом, имея кредиторскую задолженность порядка… 4 миллиарда гривень. Причем 1,4 млрд. грн. – в свое время не заплатили предприятия и жители в настоящий момент неподконтрольной Украине территории. Даже если один миллиард удастся провести как взаимозачеты, то ровно такая сумма задолженности останется. Так что надеяться на данную компанию в плане финансирования реконструкции водовода нельзя.

Хочется верить, что руководство области все же найдет выход из ситуации. Пусть не сразу, но чтобы хотя бы жители региона хотя бы видели перспективу регулярно получать живительную влагу.

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