В Украину не пустили двадцать тысяч россиян

За два с половиной года сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину более 20 тысяч граждан России.

«Если говорить о статистике, то с 2015 года по 3 августа 2017 года включительно отказано во въезде более 20 тысяч россиянам. Цифры говорят о том, что все-таки больше всего отказов было в 2015 году — 10,9 тысяч, в 2017 году — это уже около 3 тысяч граждан РФ», — заявил глава ГПСУ Петр Цигикал.

По его словам, причины отказа во въезде — это, как правило, необоснованная цель поездки, превышение срока регистрации и отсутствие подтверждения финансового обеспечения поездки.