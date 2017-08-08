Повышение тарифов на газ и электричество не планируется

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили, что оснований для увеличения тарифов на электроэнергию и газ нет.

Такое заявление сделал глава Минэнергоугля Игорь Насалик в эфире канала «UA: Перший».

«Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг — ред.), мотиваций для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать, мы видим мотивацию для ее уменьшения», — подчеркнул Насалик.

По словам главы ведомства, Минэнергоугля разработало схему, которая не предусматривает повышение тарифов и на газ.

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