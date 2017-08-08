За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, — Аброськин

За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области. Об этом рассказал первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Так, отвечая на вопрос о потерях донецких правоохранителей за последние три года Аброськин отметил, что 17 человек были убиты и около 10 — ранены.

«17 человек были убиты, сотрудников милиции и полиции Донецкой области, и порядка 10 получили тяжелые ранения. Убит начальник полиции Дебальцево — был застрелен при выходе из окружения. Получил тяжелейшее ранение начальник управления уголовного розыска донецкой полиции, утратил часть кисти, но теперь восстановился и выполняет свои функциональные обязанности», — рассказал он.

Донбасс