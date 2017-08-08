Попытка провезти через КППВ в Горловку 4,5 кг конопли не удалась

Гражданин Украины спрятал наркотическое вещество в топливном баке автомобиля.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, на КПВВ в Майорске пограничники обнаружили партию конопли во время проверки автомобиля ВАЗ. На нем гражданин Украины направлялся в Горловку.

Пограничники Краматорского отряда досмотрели транспортное средство и обнаружили восемь пластиковых бутылок в топливном баке. В емкостях находилось вещество серо-зеленого цвета общим весом 4,5 кг, предварительно конопли.

Нарушителя и обнаруженное вещество передали сотрудникам Нацполиции.