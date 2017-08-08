В Донецке местная жительница обвенчалась с американцем

Такое событие за последние три года происходит в шахтерской столице впервые.

В Донецке состоялось венчание американского военного корреспондента Патрика Ланкастера и дончанки Надежды Астаниной. Обряд прошел в храме Петра и Февронии. Перед этим американец принял православие.

Патрик Джон Ланкастер приехал на Донбасс из штата Миссури. Осенью 2014-го года познакомился со своей будущей женой Надеждой. Роман развивался стремительно и вскоре у них родился сын Тимур.

Как рассказали молодожены после венчания – менять место жительства они не собираются. Если и поедут в Штаты, то только в гости.

КП в Донецке