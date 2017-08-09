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На проект «Стена» в этом году Украина потратит полмиллиарда гривен

Среда, 9 августа, 2017

Об этом заявил глава ГПСУ Петр Цигикал.

«На сегодняшний день за 2015−2016 годы мы получили 600 млн. гривен, это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд. грн. В 2017 году на проект было выделено 200 млн. гривен, плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн. гривен. В общем, мы ожидаем в этом году 500 млн. гривен, что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год», — рассказал он

По его словам, сейчас есть существенное недофинансирование данного проекта, что замедляет проведение работ на месте.

«Если говорить о том, что уже сделано, то обустроено 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений, 179,9 км рокадных дорог», — отчитался Цигикал.



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