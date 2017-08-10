Фронтовая Горловка: у местного жителя изъяли арсенал оружия, в том числе гранатомет

Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.



Арсенал оружия и боеприпасов был изъят у 50-летнего жителя Калининского района: ручной противотанковый гранатомет, шесть гранат разного типа с запалами, тротиловую шашку, магазин от автомата Калашникова и более 100 патронов калибра 5,45 мм.

В «ДНР» отметили, что на подконтрольной самопровозглашенной республике территории у местных жителей регулярно изымают гранаты, пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы и даже тяжелые минометы. Нередко у жителей находили и взрывчатые вещества, мины и артиллерийские снаряды.