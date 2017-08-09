Во вторник Захарченко посетил Горловку

8-го августа лидер «ДНР» побывал в Горловке с рабочим визитом.

Захарченко успел возложить цветы к подножию Мемориала павшим мирным жителям города, который был открыт 27 июля. Любопытно, что в церемонии приняли участие два зама и.о. главы горадминистрации — Павел Калиниченко и Виктория Жукова, а вот Ивана Приходько рядом с ними не оказалось.

Кроме того, Захарченко вручил ключи от трехкомнатной квартиры жительнице Ясиноватой Виктории Вихревой, которая ранее обращалась к нему за помощью.