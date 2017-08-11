В МинАТО назвали сумму, необходимую для обеспечения жильем всех переселенцев

Чтобы обеспечить жильем всех, кто из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма потерял свои дома, необходимо изыскать от 20 до 40 млрд долларов.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

Стоимость проблемы зашкаливает до нереальных для государства масштабов, речь идет о 20-40 миллиардах долларов для решения этих проблем, - цитирует Куркчи РБК-Украина.

И даже если эти деньги будут найдены, процесс обеспечения переселенцев жильем может занять много времени, признался министр.

В то же время Куркчи отметил необходимость максимального упрощения системы банковской верификации временно перемещенных лиц.