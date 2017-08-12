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Десятки абитуриентов с высокими баллами не поступили в вузы

Суббота, 12 августа, 2017

Из-за того, что места госзаказа на некоторые специальности аннулировали в последний момент, десятки абитуриентов с высокими баллами в сертификатах ВНО не поступили в вузы. Об этом пишут »Факты».

«В этом году многие абитуриенты со средним баллом выше 190 (из 200 возможных) на бюджет не поступили, в то время как на некоторые специальности без проблем прошли те, кто едва смог набрать 130—140 баллов», — говорится в материале.

Например, оказалось, что в Черниговском национальном педагогическом университете отменили госзаказ на специальность «история и археология», хотя заявления на поступление у бюджетников приняли.

А Донецкий медицинский университет, который находится в Краматорске и входит в программу «Донбасс-Украина», не получил бюджетных мест на специальность «стоматология».

Оказалось, в этом году ввели новое правило, в соответствии с которым сам вуз устанавливал, при каком количестве бюджетников он готов набирать группу на ту или иную специальность. Большинство вузов указали, что даже одного студента-бюджетника для формирования группы им будет достаточно. Некоторые указали, что студентов-бюджетников должно быть, например, не меньше пяти. И если потом оказывалось, что претендентов на бюджет они набрали не пять, а четыре, конкурсный набор аннулировался — и те четверо абитуриентов, которые по баллам попадали на бюджет, оказывались за бортом.

Также абитуриенты с высокими баллами заявляют, что их обогнали конкуренты с низкими баллами, но из сельской местности. Их результат в этом году умножали на специальный коэффициент.

Случаются и противоположные ситуации. Например, в Киевском государственном институте декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука одна и та же абитуриентка каким-то образом была зачислена сразу на три специальности. И на все три на бюджет…

Страна.ua



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