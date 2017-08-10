Фронтовая Горловка: весь вечер неспокойно было на севере

С наступлением темноты в окрестностях города вновь стреляли.

Как сообщили местные жители, после 20 час. на севере «шумел» участок от Майорска до Зайцево. Применялось различное вооружение: как стрелковое, так и минометы. Боевые действия на этом направлении хоть и не отличались высокой интенсивностью, но стихать начали лишь после полуночи.

Кроме того, в течение дня периодически были слышны отголоски боев под Авдеевкой. Неспокойная обстановка сохранялась и на мариупольском направлении.