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В Украине повышены минимальные цены на алкоголь: подорожали водка, коньяк и вино

Четверг, 10 августа, 2017

Кабинет министров принял постановление, предусматривающее повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В сообщении говорится, что на 14-19,41% вырастет цена на водку и ликеро-водочные изделия, на 6,5-6,6% — на виски, ром и джин, на 12,3-29,1% — коньяк (бренди) и на вина с добавлением спирта и игристые — на 7,1-13,3%.

В ведомстве пояснили, что цены, действующие сегодня, были введены в ноябре минувшего года. «В то же время в 2017 году возросли ставки акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина). Произошел и рост других составляющих цены, поэтому сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков», — поясняют в ведомстве принятое решение.

1 января текущего года в Украине вступил в силу закон №5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году». Он предусматривает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия с начала 2017 года.

Законом предусмотрено повышение размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.

Также повысился акциз на спирт этиловый на 20% со 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% — с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр.

112.ua



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