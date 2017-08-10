Что стоит за уходом Балчуна — эксперты

9 августа глава правления Укрзализныци (УЗ) Войцех Балчун подал заявление об отставке по личным обстоятельствам.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

«Он принял это решение абсолютно самостоятельно. Это его решение, я его решение уважаю», – пояснил он.

По словам премьер-министра, в ближайшее время будет объявлен новый конкурс, а временно исполняющим обязанности председателя правления будет первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов, который сейчас возглавляет набсовет УЗ. Он уже возглавлял компанию в статусе и.о. до назначения Балчуна

Напомним, 20 апреля 2016 года по итогам конкурса Кабмин назначил главой правления УЗ поляка Войцеха Балчуна, который в 2008-2013 годах руководил польской железной дорогой PKP Cargo, где провел масштабную реорганизацию системы управления и вывел компанию на IPO, превратив PKP Cargo практически в конкурента немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. В апреле 2012 года Балчуна также назначили председателем правления польской авиакомпании LOT.

По словам Балчуна, это была самая сложная и самая важная миссия в его жизни. “Я понимал, что, в первую очередь, на мои плечи ляжет бремя организации процесса управляемости компанией. Ситуация, которую я застал, была намного сложнее, чем можно было кому-то представить”, — написал Балчун на своей странице в Facebook.

По его мнению, руководству удалось стабилизировать компанию, улучшить все экономические показатели, подготовить пятилетнюю стратегию, восстановить репутацию компании на международной арене, вернуться на путь инвестиций и запустить новые пассажирские сообщения.

О том, с чем связан уход польского реформатора, почему Балчун покидает Укрзализныцю, несмотря на улучшение показателей её работы и кто теперь должен возглавить железнодорожного монополиста, НВ Бизнес рассказали эксперты.

Дмитрий Чурин, руководитель аналитического отдела ИК Eavex Capital



Увольнение Балчуна было закономерно. Все-таки зарубежному менеджеру тяжеловато принять украинские реалии, менталитет другой страны. Наверняка, когда он шел на эту должность, то ожидал, что сможет сделать больше. А как мы видим, Укрзализныця достаточно неповоротливый актив. Поэтому, скорее всего, он не достиг тех показателей, которые сам себе поставил. Помимо этого, у него был открытый конфликт в Министерстве инфраструктуры. Я думаю, это дело больше ментального характера. Поэтому поляку было тяжело принять те условия работы, в которых он оказался в последние два года.

Назначение временного и.о. главы компании из наблюдательного совета является вполне стандартной практикой. Я надеюсь, у компании появится новый авторитетный, выбранный на прозрачном конкурсе, руководитель. Потому что все-таки компания является частично публичной, у нее есть еврооблигации и ей уделяется много внимания. Поэтому возглавлять такую структуру должен квалифицированный менеджер, и без приставки «исполняющий обязанности». Это должен быть полноценный руководитель компании.

Провести конкурс по ускоренному сценарию и найти кандидата за 2-3 месяца – вполне достаточно. А вот насколько быстро произойдет утверждение – это вопрос.

На мой взгляд, нам стоит еще раз попробовать найти зарубежного менеджера. Так как в Украине тяжело найти специалиста, который не оказался бы вовлечен в те или иные конфликты интересов. Поэтому есть либо политическая принадлежность, либо принадлежность к каким-то бизнес-группам, либо это выходец из какой-то бизнес-группы. Всегда есть определенные факторы конфликта интересов.

Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий

Понятно, что это уже финальная точка в подобном разговоре. Уже давно говорили о том, что Балчун, мягко говоря, не справляется со своими обязанностями. Соответственно, теперь в этом вопросе наконец-то поставили точку. А вот сделал ли это Балчун по своему желанию или нет – это уже другой вопрос.

Показатели работы компании, по словам Балчуна растут, но мы то знаем, что рынок говорит совершенно другое.

Сейчас исполняющим обязанности будет Кравцов. Остается только гадать, будет ли проведен конкурс, как быстро, будет ли он успешно завершен? Тут вопросов тоже очень много. Его, например, могут легко заблокировать в судах, что было уже не раз до этого.

Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры

По поводу заявления Балчуна о выходе компании в прибыль, в данном вопросе, это скорее условные показатели. Ведь эти заявления сделаны на фоне не выполнения плана по ремонту локомотивов и отсутствия средств для покупки новых вагонов и локомотивов. Вопрос, сколько компания может функционировать с условной прибылью. Но я бы не винил в этом Балчуна, поскольку проблема прибыльности или убыточности УЗ лежит совсем в другой плоскости, поскольку компания не контролирует свою доходную часть, потому что тарифы на услуги перевозки УЗ не устанавливает .

Когда у компании нет возможности влиять на свой доход, то искать виновных в прибыльности или убыточности не совсем правильно.

Чтобы провести конкурс и выбрать нового руководителя, потребуется не менее трех месяцев.

Я бы не отсеивал претендентов на должность нового руководителя по национальному признаку. Хотя гражданам Украины, которые работали на железнодорожном транспорте, гораздо легче предвидеть ситуацию в компании, чем иностранцам.

Первоочередной вопрос, на мой взгляд, состоит не в конкурсе, а в системе управления Укрзализныци. По-моему, уже всем стало очевидно, что система коллективного управления железной дороги не работает. Соответственно, необходимо менять принципы принятия решений в Публичном акционерном обществе Укрзализныця.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» назначили нового гендиректора предприятия «Донецкая железная дорога ДНР».

НВ