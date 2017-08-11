Фронтовая Горловка: вечером горели поля

В четверг боевые действия в районе Горловки практически не происходили, однако вечером за городской чертой начались пожары.

Вчера местные жители сообщали лишь о пулеметных очередях на северных окраинах, которые периодически нарушали тишину. Зато с сумерками в соцсетях появились сообщения о возгораниях за городской чертой. Так, очевидцы рассказали, что около 20 час. в районе ж/м Строителей в полях загорелась трава. Виден дым был и несколько южнее.

Сегодня ранним утром в стороне Зайцево работал миномет.

Продолжают стрелять также под Мариуполем, а наиболее неспокойно вчера было на луганском направлении — в районе Станицы Луганской, Попасной…