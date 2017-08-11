Захарченко отказался от проекта «Малороссия»

Лидер самопровозглашенной республики заявил, что «идея переучреждения Украины» вызвала большой интерес общественности, но название Малороссия «у многих вызывает отторжение».

«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку, — уверен Александр Захарченко. — Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение».

В то же время он подчеркнул, что «поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря».

Напомним, 18 июля, в Донецке объявили о создании нового государства — Малороссии. Отметим, что в «ЛНР» оперативно отреагировали на эту новость и заявили, что их представители не участвовали в заседании по созданию Малороссии» и не собираются входить в это «государство».