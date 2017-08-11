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Захарченко отказался от проекта «Малороссия»

Пятница, 11 августа, 2017

Лидер самопровозглашенной республики заявил, что «идея переучреждения Украины» вызвала большой интерес общественности, но название Малороссия «у многих вызывает отторжение».

«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку, — уверен Александр Захарченко. — Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение».

В то же время он подчеркнул, что «поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря».

Напомним, 18 июля, в Донецке  объявили о создании нового государства — Малороссии. Отметим, что в «ЛНР» оперативно отреагировали на эту новость и заявили, что их представители не участвовали в заседании по созданию Малороссии» и не собираются входить в это «государство».

 



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