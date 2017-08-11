Переселенка из Горловки бросила свою полуторагодовалую дочку

В краматорский отдел полиции позвонила женщина, и рассказала, что на улице без присмотра находится малолетняя девочка.

По приезду сотрудники полиции узнали, что горе-мать отдала ребенка незнакомой женщине и пошла «по делам».

Как говорится в сообщении Нацполиции в Донецкой области, горловчанка неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. Несколько лет назад в Горловке ее уже лишали родительских прав на старшего ребенка. Переехав в Краматорск, женщина снова родила, но не избавилась от вредных привычек — пьянствовала и не уделяла внимания дочери.

В апреле в отношении переселенки был составлен протокол за невыполнение родительских обязанностей, Женщина вроде бы взялась за ум, навела дома порядок и забрала ребенка. Как оказалось, ненадолго.

После последнего инцидента, когда полицейские пытались связаться с матерью, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и едва могла говорить.

Относительно женщины снова составлен протокол, а также будет подниматься вопрос о лишении ее родительских прав.