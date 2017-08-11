Пенсионерам из Донбасса хотят упростить получение соцвыплат

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может упростить систему получения выплат. Предлагается жителям временно неподконтрольных территорий выплачивать пенсии без оформления справки переселенца. Как сообщают «Донецкие новости», об этом заявила советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства соцполитики Украины, юрист Ирина Лоюк.

Она отметила, что разрабатывали документ представители правозащитных и общественных организаций.

«Мы попытались исправить ту ситуацию, когда происходит привязка к статусу внутренне перемещенного лица. Т.е. когда должен пенсионер приехать на контролируемую территорию, найти себе жилье, зарегистрироваться, получить статус и только после этого обращаться за пенсией. К сожалению, такая норма несправедлива, она не соответствует нормам международного права, нарушает полностью права человека», – прокомментировала Ирина Лоюк.

Поэтому, по ее словам, в своем законопроекте правозащитники «отвязали этот статус». «Мы предусмотрели, что человек без получения статуса может приехать на территорию Украины, обратиться в пенсионный фонд, зарегистрироваться в пенсионном фонде, открыть счет себе и получать пенсию получать здесь на контролируемой территории», – детализировала юрист.

Она также уточнила, что рассматривать законопроект народные депутаты начнут осенью.

Как ранее сообщала Ирина Лоюк, зарегистрированный в ВР законопроект № 6692 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельными категориями граждан» предусматривает два важных новшества, направленных на обеспечение прав человека по социальной защите:

отменить бумажный документооборот для пенсионеров-переселенцев;

отменить сроки ограничения на получение невостребованной пенсии. В частности, документ предусматривает отмену ограничения в 3 года по возможности получить невостребованную пенсию и определяет особый порядок получения пенсий для тех, кто остался на неподконтрольной территории.

Кроме того, этим законопроектом гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса, не нужно оформлять статус переселенца, чтобы получать пенсию. Достаточно лишь оформить карту «Ощадбака» и проходить периодическую идентификацию в отделении банка на подконтрольной территории. Для лиц, которые не могут передвигаться, предусматривается возможность идентификации и доставка средств с помощью международных организаций.

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